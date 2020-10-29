شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: أخيرًا فتح الطريق لإعادة بناء برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة السابق، عن انطباعه الأول بعد إعلان جوسيب ماريا بارتوميو، استقالته من رئاسة النادى الكتالونى.

وأعلن بارتوميو، من خلال مؤتمر صحفى، استقالته ومجلس إدارته بالكامل من قيادة برشلونة، وذلك بعد حملة سحب الثقة والتى أجريت خلال الفترة الماضية.

وكتب لابورتا، عبر حسابه على «تويتر» بعد إعلان استقالة بارتوميو: «لقد حان الوقت، فُتح الطريق أخيرًا لإعادة بناء برشلونة، يحيا البارسا».

ومن المقرر أن يكون هناك مجلس مؤقت لإدارة شؤون برشلونة برئاسة كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة الاقتصادية القانونية، والذى سيقوم بدوره بالدعوة للانتخابات فى مدة أقصاها 3 أشهر.

يذكر أن هناك 10 مرشحين سوف يتنافسون على خلافة بارتوميو فى رئاسة برشلونة، حيث من المفترض أن تجرى الانتخابات خلال 40 يومًا.

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