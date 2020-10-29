رسميًا | منع حضور الجمهور في المسابقات الرياضية الألمانية

أمرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمسؤولون عن الأقاليم الـ16 في البلاد الأربعاء المسؤولين عن رابطة الدوري الألماني والرياضات المحترفة بالعودة إلى اللعب خلف أبواب مغلقة في إطار سلسلة من الإجراءات للحد من الأرقام القياسية لفيروس كورونا.

وتعني الإجراءات الأخيرة أن جميع الرياضات الإحترافية وكذلك الهواة ستكون خلف أبواب مغلقة أعتبارًا من الثاني من نوفمبر حتى نهاية الشهر حيث أعلنت ألمانيا عن أرتفاع قياسي الأربعاء بلغ 14964 حالة إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ بدء موسم 2020-2021 في منتصف سبتمبر الماضي، سُمح لأندية كرة القدم الألمانية باستضافة أعداد صغيرة من المشجعين للمباريات البيتية، مع الحصول على ترخيص من كل هيئة صحية محلية.

أحد الإستثناءات الملحوظة هو بايرن ميونيخ بطل أوروبا الذي أضطر إلى لعب جميع مبارياته على أرضه في “أليانز أرينا” خلف أبواب مغلقة منذ أن ضرب الوباء القارة العجوز لأول مرة في منتصف مارس الماضي بناء على نصيحة من هيئة الصحة المحلية.

Advertisements

لكن أعتبارًا من يوم الإثنين، ستعود جميع الرياضات الإحترافية في ألمانيا إلى اللعب خلف أبواب مغلقة بعد أن وافقت ميركل والمسؤولون الإقليميون في ولايات ألمانيا الستة عشر على الإجراءات الجديدة.

وأقيمت مباراة بوروسيا دورتموند مع ضيفه زينيت سان بطرسبيرج، أمس الأربعاء بدون جماهير بعدما رفضت هيئة الصحة في ولاية نوردراين فيستفالن طلبًا للسماح لـ300 مشجع بدخول ملعب “سيغنال إيدونا بارك” الذي يتسع لـ81 ألف متفرج لحضور المباراة.

وقال رئيس بوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه “هذا يحزنني” بعد أن سُمح لنحو 300 من مشجعي دورتموند بحضور المباراة التي فاز فيها فريقهم على شالكه 3-صفر في دربي الرور السبت الماضي.

أقرأ ايضًا