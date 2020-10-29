شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نحترم قرار بطلان لائحة الزمالك.. والطعن يوقف التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تحترم تماما قرارات مركز التسوية والتحكيم، بشأن بطلان لائحة الزمالك والانتخابات التكميلية. وأوضح أنه بعد صدور القرار أمس تمت دعوة الشؤون القانونية لاجتماع طارئ لسرعة النظر في الأمر، واستقرت اللجنة على رأى قانونى بأن تَقدُّم مجلس الزمالك باعتباره متضررا من القرار أو اللجنة الأولمبية على قرار بطلان اعتماد اللائحة خلال شهر يوقف تنفيذ الحكم، وهو ما يعنى عدم تأثير القرار على مشاركة الزمالك في البطولة الإفريقية، وفى حال استنفاد الزمالك كل الإجراءات القانونية فستتخذ الوزارة القرار المناسب في ضوء القانون والمواثيق الدولية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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