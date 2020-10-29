الزمالك ضد الرجاء.. شاهد شقيق عبد الله جمعة يحضر تدريبات الأبيض

جدة - عمرو شويل اصطحب عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شقيقه الأصغر مازن في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

واستقبل اللاعبين والجهاز الفني شقيق جمعة بالترحاب، حيث حرص البعض على التفاط بعض الصور التذكارية معه قبل انطلاق المران.

ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إنتهاء مواجهة الذهاب بتفوق الزمالك بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي.

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