شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يوافق على مشاركة محمد شحاتة مع طلائع الجيش أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على خروج محمد شحاتة لاعب خط وسط المنتخب وطلائع الجيش من معسكر شباب الفراعنة، لإجراء مسحة للمشاركة مع فريقه طلائع الجيش أمام الأهلي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بطلب طلائع الجيش، ومنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لصفوف فريقه، وأرسل شحاتة على الرغم من إجرائه تدريب صباحي بصالة الجيمازيوم.

ويخوض منتخب شباب الفراعن، مباراة ودية، بعد غدا السبت، أمام الفريق الأول لنادي أبو قير للأسمدة استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.

وفى وقت سابق ، أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب أن مصر جاهزة لاستضافة تصفيات بطولة شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن استضافة البطولة، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "كنت أرفض فكرة تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وفى وقت سابق أرسل اتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى للكاف لكن بعد صدور قرار التأجيل لا نملك شيئاً".

Advertisements

وتابع المدير الفنى لمنتخب الشباب: "مصر مستعدة لاستضافة تصفيات شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن الاستضافة ونحن فى الصورة دائما، وأعدكم بجيل يشرف الكرة المصرية، واستقريت على جانب كبير من التشكيل الأساسى رغم قرار تواجد 20 لاعباً بما فيهم حراس المرمى فقط".

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد دكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

يذكر أن تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كان محدد لها الانطلاق فى التاسع من نوفمبر المقبل حتى الـ24 من نوفمبر المقبل.