مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية، قد تشهد عودة الجمهور

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن وزارة الرياضة السعودية تدرس عودة الجماهير جزئيًا إلى مدرجات استادات كرة القدم، أعتبارًا من المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر.

وأضافت صحيفة “الجزيرة” السعودية أن المسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة قد تصل إلى 40 % في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الهلال إلى النهائي إثر تغلبه على أبها 2 / صفر كما فاز النصر على الأهلي 2 / 1 ، أمس الأول الثلاثاء في مباراتي الدور قبل النهائي.

وسيصطدم النصر مع الهلال أربع مرات خلال هذا الموسم، في مواجهتي الدوري، بالإضافة للقاء نهائي كأس الملك ولقاء كأس السوبر السعودي، كون الهلال هو بطل الدوري في الموسم الماضي والنصر الوصيف.

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وكانت تقارير إخبارية سعودية قد كشفت أمس الأربعاء عن الموعد المقترح لإقامة نهائي كأس خادم الحرمين، وهو 28 نوفمبر المقبل في الرياض.

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