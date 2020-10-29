الامارات | ليفربول وأرسنال يتحديان الأزمة الدفاعية في مواجهة ويستهام ومان يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وأرسنال يتحديان الأزمة الدفاعية في مواجهة ويستهام ومان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت الإصابات والاعياء في ضرب الفرق الإنجليزية التي تشارك في البطولات الأوروبية هذا الموسم، حيث سيضطر ليفربول للدفع بمدافع شاب عندما يستضيف ويستهام يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يواجه أرسنال صداعا لإختيار التشكيل الذي سيواجه به مانشستر يونايتد في ذات الجولة.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إن الإصابة التي تعرض لها فابينيو في أوتار الركبة، يوم الثلاثاء الماضي، كانت آخر ما يريده الفريق.

وكان فابينيو لاعب خط الوسط يلعب في مركز قلب الدفاع، لسد الفراغ الذي تركه فيرجل فان دايك عقب إجرائه جراحة في الركبة وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وسيفتقد ليفربول أيضا لخدمات جويل ماتيب، في مباراة ويستهام، مما يعني أن كلوب على الأرجح سيدفع بالمدافع الشاب ريس ويليامز (19 عاما) الذي كان الخيار الأول للمدرب عند استبداله لفابينيو أمام ميتييلاند الدنماركي، ولكن المدرب الألماني قال إن هناك لاعبين شباب آخرين في دائرة اهتمامه. وأوضح كلوب :" بعيدا عن ريس، مازال لدينا نات فيليبس، وبيلي كوميتيو، إنه يلعب في مركز قلب الدفاع أيضا". وأضاف :"لدينا بدلاء صغار للغاية وليس لديهم خبرة، وفي هذه اللحظة يبدو أن علينا الاختيار من بينهم".

ويشعر أيضا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالصداع الدفاعي الذي يعاني منه كلوب، حيث أنه أيضا يعاني من قائمة غيابات طويلة في خط الدفاع قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد. وقال أرتيتا إنه تأكد غياب بابلو ماري (إصابة في الكاحل) وكالوم تشامبرز (إصابة في الركبة) وروب هولدينج (إصابة في أوتار الركبة) عن المباراة، بينما سيخضع ديفيد لويز (إصابة في الفخذ) لاختبار بدني لتحديد موقفه من المشاركة.

Advertisements

وقال أرتيتا :"إذا خسرنا مدافع آخر، سنصبح في مشكلة حقيقية". وأضاف :"سيتعين علينا مراقبة كيفية إدارة الفريق في المباراتين أو الثلاثة المقبلة". كما أن هناك مخاوف لدى أرتيتا في الهجوم، خاصة وأن الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج، يمران بفترة من عدم تسجيل الأهداف في الدوري الممتاز. ويلتقي أيضا يوم السبت، إيفرتون، متصدر جدول الترتيب، مع مضيفه نيوكاسل، بينما يستضيف أستون فيلا فريق ساوثهامبتون، ويلتقي توتنهام مع ضيفه برايتون. ويفتتح وولفرهامبتون مباريات هذه الجولة غدا الجمعة بمواجهة كريستال بالاس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news