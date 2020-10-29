شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: سنذيل العقبات أمام الزمالك والأهلي في مسيرتهم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة أن الزمالك أحد أهم وأكبر قلاع الرياضة فى مصر وأفريقيا، ويمثل مع الأهلى العماد الأساسى للمنتخبات القومية فى مختلف الألعاب، واستقرار المؤسسات الرياضية ودعمها من أهم ثوابت الدولة المصرية.
وشدد على أن الوزارة ستذيل كافة العقبات أمام الزمالك والأهلى فى مسيرتهم الأفريقية .، وأضاف أن وزارة الرياضة لا تتوانى عن دعم كافة المؤسسات والأندية، والدليل ما حدث فى أزمة كورونا بتقديم الدعم الكامل للأندية والاتحادات لتخطى الأزمة.
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