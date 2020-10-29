شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (7): برشلونة يحقق انتصارًا تاريخيًا في معقل «السيدة العجوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة انتصارًا كبيرًا خارج قواعده، وذلك بعد أن تغلب على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-0 في إيطاليا، في قمة مواجهات المجموعة، ليحافظ العملاق الكتالوني على انطلاقته المثالية بالفوز في أول جولتين من المجموعة السابعة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.



وافتتح الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي التهديف في المباراة مسجلًا أول هدف في ملعب يوفنتوس من جانب فريق زائر في دوري الأبطال منذ ديسمبر 2018 (هوارو مهاجم يونج بويز السويسري).

وسجل ديمبيلي في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى (27 مباراة). الفرنسي سجل أهداف في آخر مباراتين (2) مثلما سجل في مبارياته الـ 11 السابقة في البطولة

وشهدت المباراة إلغاء ثلاثة أهداف لنفس اللاعب، ألفارو موراتا، بداعي التسلل، ليكون أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يلغى له هاتريك في مباراة واحدة عن طريق ال VAR.



وسجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الثاني وهدف حسم المباراة، وجاء ذلك من ركلة جزاء لتكون أهداف الأرجنتيني ال 4 هذا الموسم في مختلف البطولات مع ناديه ومنتخب بلاده من ركلات جزاء، وسجل ميسي، ثاني هدف له فقط خارج ملعب كامب نو في دوري الأبطال خلال أخر عامين (بعد هدفه ضد سلافيا براغ التشيكي).



وحقق برشلونة انتصارًا تاريخيًا، حيث هزم يوفنتوس في معقله للمرة الأولى على الإطلاق، وأصبح خامس فريق يتفوق على يوفنتوس في ملعب يوفنتوس الجديد في دوري الأبطال بعد بايرن ميونخ، ريال مدريد، مانشستر يونايتد وأياكس.



وأصبح برشلونة، هو الفريق الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه أكثر من مباراة (2) في ملعب يوفنتوس الجديد في جميع البطولات.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، أهدر دينامو كييف تقدمه في الشوط الأول بهدفين دون مقابل على مضيفه، فيرينكفاروسي ‏المجري الذي سجل هدفين في الشوط الثاني، من بينهم هدف في الدقيقة 90 حرم به العملاق الأوكراني من تحقيق النقاط ال 3 في مواجهة تمثل صراع بين الفريقين على حجز تذكرة المركز الثالث المؤهل إلى الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي.

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