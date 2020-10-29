شكرا لقرائتكم باتشيكو يحذر لاعبي الزمالك من الاستهانة بالرجاء المغربي بعد فوز الذهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق من الاستهانة بفريق الرجاء المغربي قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

وأكد باتشيكو للاعبيه ان نتيجة الذهاب والفوز بهدف نظيف هي نتيجة خادعة ، حيث يمتلك الرجاء لاعبين مميزين ويمتلكون خبرات افريقية كبيرة تمكنهم من احراز هدف في القاهرة، وهو ما يمكن ان ينهي مشوار الفريق في البطولة، مطالبا اللاعبين بنسيان نتيجة الذهاب والتركيز علي تحقيق الفوز في مباراة العودة لضمان التأهل للنهائي.

فيما منح المدير الفني تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، أبرزها نقل الكرة بسرعة وعدم امتلاكها لفترات طويلة حتي لا يفقد الكرة بسهولة ، حيث ينوى باتشيكو الاعتماد علي شيكابالا كبديل استراتيجي في المباراة، وأكد باتشيكو لشيكابالا انه يعيبه البطء في الجرى بالكرة وهو ما يجعله مطالب بتمرير الكرة اكثر من الاحتفاظ بها.

وكان باتشيكو قد عقد عدة جلسات مع اللاعبين علي هامش التدريبات الأيام الماضية الهدف منها رفع الروح المعنوية للاعبين، وطالبهم بضرورة احراز هدف مبكر في بداية المباراة لإحباط المنافس معنويا ، حيث شدد باتشيكو علي ان لاعبي الرجاء يمتلكون طموحات مرتفعة في إمكانية خطف المباراة باستغلال فارق الهدف الواحد في مباراة الذهاب.

Advertisements

وحرص باتشيكو ومعاونوه علي توجيه بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية المعينة، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في بعض النقاط الفنية ، كذلك تناقش معهم في امور خططية ومهام خاصة تؤدى داخل الملعب ،كما شدد المدرب في حضور معاونيه على مواصلة العمل بقوة ، والاستعداد القوي ، والتركيز فقط في التدريبات وليس أي شئ آخر مؤكدا على أن هذه المرحلة هامة وحاسمة ، في مشوار الفريق ، في تحقيق هدف الفوز في اللقاء القادم أمام الرجاء المغربي، ومن ثم الوصول للنهائي وتحقيق البطولة .

وأشاد المدير الفني بالروح القتالية العالية لدي اللاعبين في مواصلة العمل ، والإصرار على تحقيق الهدف مضيفا أن الجميع لديه الفرصة وبقوة للتواجد خلال الفترة المقبلة ، شرط مواصلة العمل بقوة والتركيز .

فيما واصل حازم امام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له ، من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، كما وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا لعمر السعيد مهاجم الزمالك، يؤديه بالجمانيزيوم عقب اصابته في التدريبات أول امس.