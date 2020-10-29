شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعاقد مع ثنائى نادى مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق المصرى البورسعيدى تدعيم صفوفه بالتعاقد مع ثنائى نادى مصر علاء عطا وحارس المرمى عصام ثروت لتدعيم صفوفهم بلاعبين متميزين بناء على رغبة على ماهر المدير الفنى للمصرى الذى أوصى بضرورة التعاقد مع لاعبين من أجل العودة للمنافسة على المربع الذهبى والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية.

كان المصرى قد تعاقد بالأمس مع مصطفى سلطان نجم وسط نادى مصر، بالإضافة لأحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر بعد رحيل بهاء مجدى.

من ناحية أخرى أبلغ أحمد ياسر إدارة المصرى البورسعيدى برغبته فى الرحيل عن النادى نهاية الموسم بعد العقوبات الأخيرة التى وقعها عليه على ماهر المدير الفنى للفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه المدير الفنى على اللاعبين خلال الفترة الماضية، بسبب رغبته فى زيادة التركيز فيما بينهم، فى ظل الموقف الذى كان يعيشه الفريق من الصراع على البقاء بالدورى.

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وطالبت إدارة المصرى اللاعب بضرورة إحضار عرض رسمى من أحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه، شريطة أن يليق به وبالنادى، خاصة أنه مرتبط بتعاقد رسمى ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة مجلس الإدارة.

يذكر أن علاقة أحمد ياسر وصلت لطريق مسدود مع على ماهر فى ظل السياسة التى يتبعها الأخير مع لاعبى الفريق سواء الانضبطاية أو السلوك خارج الملعب أو عبر صفحات السوشيال ميديا، وهو ما لم يعجب اللاعب الذى يعيش حياته عبر المواقع والصفحات الإلكترونية.

وكان على ماهر فرض 100 ألف جنيه غرامة على اللاعب لاختراقه الحظر الإعلامى، وأكد للاعبين أن هناك غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه حال تناول أى خبر يخص شئون الفريق عبر صفحات الميديا دون العودة للجهاز الفنى.