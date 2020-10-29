شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناجى جدو معلنا الرحيل عن الجونة: مباراة الحرس الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد ناجى جدو مهاجم الأهلى السابق والجونة الحالى الرحيل عن ناديه بنهاية مباراة حرس الحدود غداً بالدورى، وكتب جدو عبر حسابه على تويتر "مباراة الحرس غدا الأخيرة لى مع النادى شكراً نادى الجونة، خالد بشارة، نادر شوقى، حسام غالى، ومحمد الحصرى على الاحترافية والحب والاحترام خلال الموسمين الماضيين وبالتوفيق في المواسم القادمة".

ويستضيف الجونة نظيره حرس الحدود في الخامسة والنصف عصر غد الجمعة على استاد خالد بشارة بالجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري العام.

وبدأ جدو مشواره مع الساحرة المستديرة فى سن الـ17 عاما مع مركز شباب حوش عيسى، قبل أن ينضم إلى نادى دمنهور بـ5 آلاف جنيه.

الظهور الأول لجدو فى دورى الأضواء والشهرة بنادى الاتحاد السكندرى فى موسم 2005-2006 عندما ضمه زعيم الثغر من دمنهور بـ350 ألف جنيه.

اكتشف حسن شحاتة مدرب منتخب مصر وقتها فى الفترة من 2004 حتى 2011، قدرات لاعب الاتحاد السكندرى السابق وضمه لمنتخب مصر على حساب أحمد حسام "ميدو"، فى قائمة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بأنجولا 2010.

ما قدمه جدو فى هذه البطولة منحه مساحات كبيرة فى كل الصحف العالمية المتابعة للبطولة بسبب أهدافه الخمسة التى جاءت كلها بعد نزوله فى الشوط الثانى كبديل ضمن خطة شحاته.

عاد جدو من أنجولا لينضم للنادى الأهلى بعد صراع شرس مع الزمالك، الذى حاول ضم اللاعب، قبل أن يقرر لاعب الاتحاد اختيار الجانب الأحمر فى الكرة المصرية.

فى موسمه الأول 2010-2011 مع الأهلى لعب جدو 24 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا فى بطولة الدورى المصرى، ولعب 10 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا سجل خلالها هدفا وحيدا.

Advertisements

فى الموسم التالى 2011-2012 قاد جدو النادى الأهلى للقب دورى أبطال أفريقيا عندما سجل 5 أهداف فى البطولة، أهمها فى المباراة النهائية بتونس ضد الترجى، كما صنع هدفا فى البطولة.

وفى الدورى المصرى شارك 14 مباراة وهو نفس عدد مشاركاته فى البطولة القارية، وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد أيضاً فى البطولة المحلية.

فى موسم 2012-2013 لعب جدو 3 مباريات فى كأس العالم للأندية مع الأهلى لكنه لم يسجل، ليرحل بعدها بأيام للعب فى الشامبيونشيب مع هال سيتى الإنجليزى ويشارك فى 12 مباراة ويسجل خلالها 5 أهداف.

فى موسم 2013-2014 انضم جدو لهال سيتى مجدداً بعد فترة قصيرة قضاها فى الأهلى، ولم يلعب سوى 29 دقيقة فى مباراتين، وشارك فى كأس كابيتال وان 62 دقيقة فقط، وكأس الاتحاد الإنجليزى 90 دقيقة، قبل أن يعود للقاهرة فى يناير.

فى 20 فبراير 2014 شارك جدو مع الأهلى فى كأس السوبر الأفريقى وحقق اللقب مع الأحمر بعد الفوز على الصفاقسى التونسى بنتيجة (3-2) فى القاهرة.

شارك 10 مباريات فى الدورى المصرى لم يسجل خلالها، لكنه صنع هدفا وحيدا، وفى دورى الأبطال لعب 4 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

موسم 2014-2015 شهد خفوت جدو بعد تعرضه للإصابة ليبدأ موسمه متأخراً للغاية فى الجولة 29 فى الدورى ليشارك فى 6 لقاءات فقط ويسجل هدفا وحيدا بعدما عاد للعب دور البديل، وكانت مباراة الأهلى والمقاصة، حيث شارك لمدة 67 دقيقة.

لم يتم قيد جدو فى قائمة الأهلى الأفريقية بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر وصعود لاعبين فى نفس مركزه، بالإضافة للصفقات الجديدة التى أبرمها الأحمر، ليأتى فى صيف 2015 قرار الرحيل عن الأهلى ويتوجه للإنتاج الحربى ثم المقاولون العرب وأخيراً الجونة.