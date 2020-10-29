شكرا لقرائتكم خبر عن طارق أبو العينين: لم نتفاوض مع مدرب جديد لسيراميكا وكل الدعم لهيثم شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى طارق أبو العينين مسئول بنادى سيراميكا صحة ما تردد حول وجود مفاوضات للتعاقد مع مدير فنى جديد خلال الفترة الحالية، واصفا هذه الأخبار بالشائعات التى لا أساس لها من الصحة.

وقال طارق أبوالعينين، فى تصريحات له، إن الكابتن هيثم شعبان المدير الفني الحالي للفريق مستمر في أداء مهام عمله ولم يحدث اي تفاوض نهائياً مع أي مدرب في الفترة الحالية.

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وأضاف أن إدارة النادى تدعم هيثم شعبان فى قيادته للفريق بعد التأهل للدورى الممتاز، وهناك اجتماعات مستمرة لبحث قائمة الفريق فى الموسم الجديد وفترة الإعداد ليظهر بالشكل الذى يناسب لسم وقيمة نادى سيراميكا.

يذكر أن فريق سيراميكا تأهل إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.