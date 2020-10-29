"سنحضره لكم في كامب نو".. تحدٍ بين برشلونة ويوفنتوس على الأحق بلقب "GOAT"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ظهر تحدٍ بين الحساب الرسمي ليوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين ضن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحل برشلونة ضيفًا على يوفنتوس مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي شهدت فوز الفريق الكتالوني على ملعب أليانز ستاديوم لأول مرة بهدفين دون رد، سجلهما عثماني ديبملي وليونيل ميسي.

ويتصدر برشلونة جدول المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، التي تضم يوفنتوس (3 نقاط) في المركز الثاني، بينما يتواجد دينامو كييف (نقطة) وفرينكفاروزي (نقطة) في المركزين الثالث والرابع.

وعقب المباراة، نشر الحساب الرسمي لبرشلونة صورة لنجم الفريق ليونيل ميسي، علق عليها: "يسعدنا رؤيتكم لأفضل لاعب في التاريخ (GOAT) على ملعبكم"، موجهًا حديثه إلى يوفنتوس الإيطالي.

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من جانبه، رد الحساب الرسمي ليوفنتوس على التغريدة، وكتب: "ربما بحثتم عنه في القاموس الخطأ.. سنحضر لكم الشخص الأفضل في كامب نو".

ولم يُشر حساب يوفنتوس إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مباشر، الذي تغيب عن لقاء أمس الأربعاء بسبب إصابته بفيروس كورونا، وجاءت العينة الثانية التي أجراها بعد الإصابة "إيجابية".

ويأمل يوفنتوس في تواجد رونالدو في مباراة الإياب التي سيستضيفها ملعب كامب نو في الثامن من ديسمبر المقبل في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.