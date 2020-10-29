بعد التعاقد مع بابل .. أحمد سمير فرج ينصح الإسماعيلي بالبعد عن الأفارقة

أعلن أحمد سمير فرج نجم الإسماعيلي والمتخب الوطني السابق عن وجهة نظره بعد ضم الدراويش للنجم الإنجولي أري بابل صباح اليوم الخميس .

ونشر فرج عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا :" بعد صفقة بابل انا بقول نسيبنا من الافارقه والله واحجز لاتنين من لجنة التعاقدات تذكرتين واقامه اسبوعين في امريكا الجنوبيه علي البرازيل اورجواي بارجواي بيرو تشيلي المكسيك".

وأضاف قائلًا :" نختار دولتين اقسم بالله في لاعيبه هناك بتكلم الكوره ممكن ترقص الدوري المصري كله بالجمهور وبفلوس اقل كمان نبعد عن اول اربع مراكز في كل دوري عشان اكيد فلوسهم كتيره وهتلاقي بالهبل مجرد وجهة نظر ".

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نجح مسؤولو مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى التعاقد مع الأنجولى الهداف أرى بابل وذلك بعد

توصية من قبل لجنة التعاقدات حيث بذل مسئولي النادي جهودا كبيره لإتمام هذه الصفقه و ضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

وحضر اللاعب صباح اليوم الخميس و كان فى استقباله المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش ،المشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء ، من أجل العودة للمنافسة وحصد الألقاب وإسعاد الجماهير الكبيرة.