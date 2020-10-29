سيراميكا كليوباترا يفاوض ثنائي الأهلي

دخل مسئولو مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في مفاوضات مع النادي الأهلي لضم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
أكد مصدر داخل نادي سيراميكافي تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن النادي يرغب في إعارة ثنائي الأهلي أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق، وسعد الدين سمير، مدافع الفريق، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
يبحث هيثم شعبان، المدير الفني بنادي سيراميكا، بمعاونة معتز البطاوي، مدير الكرة بالنادي، عن العديد من اللاعبين لدعم صفوف الفريق والبقاء في الدوري الممتاز.
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