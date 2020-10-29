شكرا لقرائتكم اليوم..الاتحاد السكندرى ضيفاً ثقيلا على أسوان بالجولة الأخيرة للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف أسوان نظيره الاتحاد السكندرى في الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر برصيد 39 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل في 15 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويقود أسوان الليلة أحمد مصطفى بيبو المدرب العام للفريق بعد رحيل أحمد كشرى عن منصبه وتعيين سامى الشيشينى مديراً فنياً لتماسيح النيل ولكنه سيقود الفريق عقب مواجهة الاتحاد استعداداً للموسم الجديد .

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على الجانب الأخر يقود العميد حسام حسن فريق الاتحاد السكندرى في أول ظهور بالدوري بعدما قاد زعيم الثغر للمرة الأولى في مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب بكأس مصر ونجح في انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي بالفوز بهدفين مقابل هدف عقب توليه مسئولية تدريب الاتحاد خلفاً لطلعت يوسف.

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاتحاد السكندرى مكون من :" مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر ، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسي ، مصطفى البدري".

ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام أسوان مكون من :" محمود الزنفلي ، صبري رحيل، إسلام جمال، مروان النجار محمود شعبان، مروان عطيه، كريم الديب، هشام محمد، رزاق سيسيه، خالد قمر".