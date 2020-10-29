شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعداداً للطلائع فى ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مرانه الاساسي استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء السبت في ختام بطولة الدوري الممتاز اتى حسمها الأهلي لصالحه مؤخراً لمرة الـ42 في تاريخه والخاسمة على التوالي، ويُجهّز موسيماني في التدريبات الحالية اللاعبين الذين ينوي الإتماد عليهم في مباراة طلائع الجيش والذين لم يحصلوا على فرصة كافية طوال الفترة الماضية ومنه صالح جمعة ووليد سليمان ومحمود وحيد وعلى لطفي وبادجي، فيما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي جلسة منفردة مع خالد محمود طبيب الفريق خلال الساعات الماضية للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، الذين ينفذون برامجهم العلاجية والتأهيلية بهدف تجهيزهم للعودة والمشاركة الجماعية.

وقام الجهاز الفني للفريق بتصعيد 6 ناشئين جدد وإشراكهم في المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس الأول الثلاثاء على ملعب التتش، وشارك الناشئون الستة في المران الجماعى للفريق وهم: محمد حسام «ميدو»، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف «مانو» ، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001 ، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.

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فيما يُجري لاعبو الفريق "رابيد تيست" اليوم قبل 48 ساعة من مواجهة الطلائع حسب بروتوكول وزارة الصحة للكشف عن فيروس "كورونا".