شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يوجه رسالة لجمهور اتحاد جدة بعد وصوله إلى السعودية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، رسالة إلى جمهور نادي اتحاد جدة السعودي، بعد وصوله إلى السعودية للانضمام إلى صفوف الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على موقع «تويتر»، صورًا من استقبال اللاعب في المطار، وكذلك فيديو للاعب قال فيه: «لسة واصل جدة دلوقتي وشكرا على الاستقبال الرائع وإن شاء الله أقدم أفضل ما عندي علشان نسعد جمهور الاتحاد».

وكان نادي اتحاد جدة أعلن ضم أحمد حجازي على سبيل الإعارة لمدة عام من نادي ويست بروميتش الإنجليزي.

أحمد حجازي يصل السعودية

أحمد حجازي يصل السعودية