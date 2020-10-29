عبدالمنعم: هناك من يحرض رمضان صبحي..وسأخوض انتخابات الأهلي

أكد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي ابن القلعة الحمراء وهناك من يحرضه على الإدلاء بهذه التصريحات مؤخرًا.

وقال عبدالمنعم، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق،

المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز فى ظروف معينة من وجهة نظره، ولكنه فى النهاية ابن النادي الأهلي، ولكن هناك من يحرضه على الخروج بمثل هذه التصريحات وكان يجب عدم الحديث لاستفزاز الجماهير الحمراء".

وأضاف: "من الوارد خوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة ولن أتحدي محمود الخطيب، وهناك من يدعوني للترشح وسأحسم قراري النهائي خلال الفترة القادمة".