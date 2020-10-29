أكد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي ابن القلعة الحمراء وهناك من يحرضه على الإدلاء بهذه التصريحات مؤخرًا.
وقال عبدالمنعم، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق،المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز فى ظروف معينة من وجهة نظره، ولكنه فى النهاية ابن النادي الأهلي، ولكن هناك من يحرضه على الخروج بمثل هذه التصريحات وكان يجب عدم الحديث لاستفزاز الجماهير الحمراء".
وأضاف: "من الوارد خوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة ولن أتحدي محمود الخطيب، وهناك من يدعوني للترشح وسأحسم قراري النهائي خلال الفترة القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمنعم: هناك من يحرض رمضان صبحي..وسأخوض انتخابات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.