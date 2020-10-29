شريف عبدالمنعم: سأشجع الزمالك أمام الرجاء المغربي

أكد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، علي تشجيعه لنادي الزمالك خلال مباراة الرجاء المقبلة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال عبدالمنعم، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك يملك فريق كبير ولديه لاعبين كبار يملكون إمكانيات فنية عالية للغاية، وسيتخطي الرجاء المغربي بسهولة والنهائي محسوم سيكون بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي". إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك يملك فريق كبير ولديه لاعبين كبار يملكون إمكانيات فنية عالية للغاية، وسيتخطي الرجاء المغربي بسهولة والنهائي محسوم سيكون بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي". وأضاف: "زيزو وبن شرقي نقاط قوة لنادي الزمالك داخل الملعب ولديهم تركيز عالي، إلى جانب أوباما على الرغم من تذبذب مستواه ولكنه يمنح الأفضلية للفريق الأبيض".

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