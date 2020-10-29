مرتضي منصور مستنجداً بالرئيس السيسي: بعض الجهات تحاول هدم نادي الزمالك

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رساله إلى فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعد الأحداث الأخيرة ومحاولات بعض الجهات لهدم نادي الزمالك".

وقال مرتضى منصور في بداية حديثه: "أوجه حديثي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك هو نادي وطني وله تاريخ عريق في الكرة المصرية مثل النادي الأهلي، ومن يريد هدم نادي الزمالك لصالح قوة داخلية وخارجية لا علاقة لها بالرياضة".

وتابع رئيس الزمالك: "تسلمت الزمالك وخزينة النادي خاوية وقمت بتسديد كافة المديونيات التي تخص النادي، وأصبح للنادي صرح كبير من تطوير منشأت النادي واستعادة البطولات وقناة للنادي والنادي النهري، لكن ما يحدث في الفترة الحالية

أصبح خارج المألوف".

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه واجه العديد من الحروب ضده، موضحاً: "تم فبركة فيديو بشخص يشبهني بشكل غير لائق، ثم فيديو آخر بتركيب صوتي على مقطع فيديو وأنا أقوم بالإساءة لمحمود الخطيب.

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وشدد مرتضى منصور أن قرار اللجنة الأوليمبية بعزله عن منصب رئيس نادي الزمالك قرار باطل، مشيراً في حديثه إلى : "فخامه الرئيس هناك أحكام إدارية عُليا تؤكد أنه لا يجوز للجنة الأوليمبية بمعاقبة رئيس النادي أو عضو مجلس الإدارة لأي ناد، ومن له الحق في ذلك هى الجمعيات العمومية للأندية".

وتابع: "الأن يحاولون الضغط بكل الأشكال على الزمالك وجماهيره، ابعاد رئيس النادي عن منصبه، وغلق البرنامج الرئيسي لقناة الزمالك بالإضافة بالإعلان عن بطلان لائحة النادي، لماذا يتم الضغط على جماهير النادي بهذا الشكل؟".

كما أكد رئيس الزمالك: "لائحة النادي التي يتحدثون عنها تم من خلالها تكريم أسر شهداء الدولة ، ومنح عناصر الجيش والشرطة عضويات استثنائية تكريماً لدورهم في البلاد، هذه اللائحة المحترمة التي يريدون بطلانها الأن، هل يريدون أن يهاجر الزمالك من البلاد ومنع مرتضى منصور لمجرد أنه أعاد الزمالك إلى منصات التتويج والحصول على عدد كبير من البطولات".

وأختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "أقول لسيادة رئيس الجمهورية أن هناك نادي عملاق أسمه الزمالك أمامه مشوار هام في بطولة قارية (دوري أبطال أفريقيا) لم يحصل عليها النادي منذ عام 2002 وقبل مباراة نصف النهائي يقومون بعزل رئيس النادي والغاء لائحة النادي وإيقاف برنامج قناة النادي".