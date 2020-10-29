ملعب أولد ترافورد يخضع لإصلاحات تمهيدًا لعودة الجمهور

أكدت كوليت روش، مديرة العمليات في مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، أن ملعب (أولد ترافورد)، الخاص بالنادي تم إجراء تعديلات به استعدادًا لعودة الجماهير.

ولم يحضر مشجعو كرة القدم في بريطانيا أي مباريات منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت الحكومة البريطانية تأمل في عودة الجماهير للمدرجات في مطلع أكتوبر الحالي، لكنها قررت تأخير تلك الخطط إلى أجل غير مسمى بعد ارتفاع عدد الحالات المُصابة بالفيروس.

وقالت روش إن يونايتد جاهز لأي وقت يتم السماح فيه بحضور 23500شخص المباريات ، مراعاة لقواعد التباعد الإجتماعي في أولد ترافورد.

ووصفت روش الحظر الحكومي بأنه “مُحير” لأن المشجعين يحضرون الآن دور السينما والمسارح بدلًا من الملاعب لمشاهدة المباريات.

وأوضحت روش: “أنا مُقتنعة بأننا سنكون قادرين على (استيعاب المشجعين) بأمان”.

Advertisements

وأضافت روش “إنه أمر مُحير للغاية أن نفهم لماذا يمكن للناس التجمع في أماكن أخرى مثل الطائرة أو في مطعم، أو حتى في دور السينما لمشاهدة كرة القدم”.

وتابعت “لقد أمضينا حوالي شهرين في العمل مع الإرشادات الحكومية لتطوير العمليات والتدابير الصحيحة والتأكد من أنه يمكن أن يكون لدينا حوالي 23500 شخص في هذا الملعب بأمان وفقًا لقواعد التباعد الإجتماعي.”

وكان مانشستر يونايتد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن نقص إيرادات التذاكر أدى لإنخفاض أرباحه بمقدار 70 مليون جنيه (90 مليون دولار).

وشددت روش أيضًا على أنه عندما يعود المتفرجون إلى المباريات، سيكون الجميع مطالبًا بدخول الملعب في أوقات متباعدة مع فحص درجة الحرارة عند البوابات.

أقرأ ايضًا