بعد أول مشاركة.. زياش يصبح أول لاعب عربي يسجل لـ “تشيلسي” في دوري أبطال أوروبا!

افتتح النجم المغربي حكيم زياش سجله التهديفي رفقة تشيلسي الإنجليزي بتسجيل أولى أهدافه مع كتيبة المدرب فرانك لامبارد في أول مباراة رسمية الدولي المغربي مع النادي اللندني في دوري أبطال أوروبا ليصبح أول لاعب عربي يسجل للبلوز في أعرق المسابقات الأوروبية.

وسجل حكيم زياش الهدف الأول له والثالث لفريقه في الدقيقة 79 من فوز تشيلسي برباعية نظيفة على مضيفه الروسي كراسنودار في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر هدفه في مرمى كرانسودار الروسي الثامن لصانع الألعاب المغربي في المسابقة الأوروبية الأغلى دوري أبطال أوروبا بعد توقيعه لسبعة أهداف سابقاً مع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وانتقل زياش إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو قادماً من أياكس أمستردام الهولندي بتوصية من المدير الفني للبلوز تشيلسي “فرانك لامبارد” المعجب من فترة باللاعب الدولي المغربي.

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‏وقال فرانك لامبارد عن حكيم زياش بعد المباراة : “حكيم كان جاهزًا اليوم للمرة الأولى. كنت متحمساً لرؤية جودته ورأينا ذلك. لقد جلب الكثير من الجودة والهدوء في خططنا”.

وأضاف : “لقد كان زياش جيداً جداً اليوم. كانت إصابته محبطة مما يعني أنه لم يكن قادرًا على البدء أساسيًا من قبل”.

وختم بالقول : ” إنه لاعب ذو جودة وشخصية هائلة. لقد رأينا الكثير من اللمحات من ذلك اليوم وسيتحسن أكثر مع مرور الوقت”.

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