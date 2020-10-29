رسميًا.. الأهلي يستعيد أول لاعب من المعارين بعد موافقة موسيماني

أعلن مدافع فريق النادي الأهلي “محمد عبدالمنعم” عودته بشكل رسمي إلى الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة بيتسو موسيماني بدءًا من الموسم المقبل، ليكون اللاعب الأول من المعارين الذي يتم الإعلان عن انضمامه لقائمة الموسم المقبل.

وقال عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”، أنه عقد اجتماعًا مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني وتم الاتفاق معه بشكل رسمي على الانتظام في التدريبات الجماعية عقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح، أن إدارة سموحة كانت ترغب في الإبقاء عليه لموسم آخر، لكن الجهاز الفني للنادي الأهلي طالبه بالعودة للتدريبات الجماعية، في ظل الحاجة لوجوده داخل قائمة الفريق في الموسم القادم.

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وأشار عبدالمنعم، إلى أنه يتمنى المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، خاصة انه اكتسب خبرات كبيرة بعدما لعب مع سموحة بشكل جيد في الشهور الماضية، عقب انتقاله للفريق السكندري على سبيل الإعارة.

وكان محمد عبدالمنعم قد انضم مؤخرا لصفوف منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب، بعد تألقه اللافت للنظر مع سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد عبدالمنعم من مواليد 1999، وسيتم قيده تحت السن، ونال إشادة كبيرة في بداية الموسم الحالي من المدير الفني السابق رينيه فايلر، ولكنه وافق على إعارته في يناير الماضي من أجل إعطائه فرصة المشاركة في المباريات.