بعد طول انتظار..الزمالك يُعلن تمديد عقد حازم إمام

أعلن نادي الزمالك اليوم الأربعاء تجديد تعاقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لمدة موسمين ينتهي في 2022 .

وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الألكتروني الرسمي اليوم أن أمير مرتضي، المشرف العام على الكرة عقد جلسه مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديدة.

من جانبه، أبدى حازم إمام سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه، مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع.

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وواصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه للمرحلة المقبلة بعد معاناته من الإصابة.

يستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأنه فاز 1 / صفر في لقاء الذهاب الذي جرى بالمغرب.

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