شكرا لقرائتكم خبر عن نواف العابد ينتظم في تدريبات الشباب قبل مواجهة النصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك نواف العابد، المنتقل حديثاً إلى فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، في تدريبات فريقه، استعدادًا لمواجهة النصر في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين، يوم الأحد المقبل.
واستهل الفريق الشبابي تدريباته، اليوم الأربعاء، التي استمرت لمدة ساعتين بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة من أجل رفع مستوى اللياقة وسط اللاعبين.
وقسم البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب الفريق، اللاعبين إلى ثلاث مجموعات طبقوا جمل فنية منوعة، تلاها بتقسيمة تكتيكية في منتصف الملعب ركز من خلالها على تطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، وفتح الملعب، ومن ثم أختتمت الحصة التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.
ويدخل الشباب المواجهة وفي رصيده 4 نقاط في المركز الخامس بالفوز على أبها في الجولة الأولى والتعادل مع الرائد في الجولة الثانية.
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