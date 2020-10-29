شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الافريقي للطب الرياضي يشيد بالتجربة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء بالمركز الأوليمبي بالمعادي، فعاليات المؤتمر الدولى الافريقى تحت عنوان الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضى بأفريقيا فى ظل جائحة كورونا "التجربة المصرية".

ومن جانبه، أثنى رئيس الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي - خلال مداخلته عبر الفيديو كونفرانس- بفعاليات المؤتمر الذي يسلط الضوء علي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال استعراض" التجربة المصرية"، شارحاً نشأة فيروس كورونا المستجد، والموجة الثانية وعدد حالات الإصابة التي تشهدها الدول خلال الفترة الراهنة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد بين الأفراد، مشيراً أن الأهداف الرئيسية للاتحاد تتخلص في التوجيه، والوقاية، والاجراءات الاحترازية، و الرعاية والبحث، متمنياً مؤتمر موفق لجميع المشاركين.

ينظم المؤتمر كل من الاتحاد الإفريقي للطب الرياضى بالتعاون مع الادارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور خالد مسعود أمين عام الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية العليا، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية، والعميد صبري مصيلحي رئيس الجهاز الرياضي العسكري، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ، ومشاركة الدكتور كونستانت انطوان رو رئيس الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي عبر الفيديو كونفرانس.

فيما أوضح الدكتور خالد مسعود أن الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي تم إنشاؤه عام 1982م بالجزائر ، وأصبح مقره الدائم بعد ذلك في القاهرة، وشارك في العديد من المؤتمرات القارية للطب الرياضي، وتتلخص رؤيته في تعزيز الطب الرياضي في أفريقيا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي أن الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي في ظل جائحة كورونا، قد تبني ترجمة جميع الأكواد الاسترشادية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة المصرية باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتقديمها للدول الإفريقية كدليل استرشادي لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الأنشطة الرياضية المختلفة، وشمل الدليل الأكواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية بعودة النشاط بمراكز الشباب، والأندية، والاتحادات والمنتخب، وصالات اللياقة البدنية، ومراكز التنمية، والهيئات التابعة للوزارة