شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولى لعرض التجربة المصرية بعودة النشاط الرياضى بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل ، المؤتمر الدولى الافريقى تحت عنوان الاجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضى بأفريقيا فى ظل جائحة كورونا (التجربة المصرية) ، المقام حاليا بالمركز الاوليمبى بالمعادى ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الاتحاد الافريقى للطب الرياضى بالتعاون مع الادارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، بحضور عدد من السفراء للدول الأفريقية وعدد كبير من الكوادر الطبية في مصر. و سيتم خلال المؤتمر تكريم اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة ،اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد ، السادة سفراء الدول الافريقية بمصر، المستشار الطبى لكل سفارة ، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر ، رؤساء الاتحادات الافريقية الرياضية بمصر واعضاء الاتحاد الافريقى للطب الرياضى . Advertisements كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع والتي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية خلال الفترة من أغسطس 2018 حتى أغسطس 2020 حيث وصلت إلى 1.3 مليار جنيه بينما كانت القيمة الانشائية مجمعة لهذه المشاريع 788 مليون جنيه تقريباً وبلغت قيمة حق الانتفاع مبلغ 498 مليون جنيه تقريباً ، والتي تأتي لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب،

جانب من المؤتمر

مؤتمر بالمركز الاولمبى

وزير الرياضة فى المؤتمر

وزير الرياضة واحمد ناصر

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