شكرا لقرائتكم عصام مرعي: الزمالك بات فريق مرعب في النهائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام مرعي نجم الزمالك السابق، إن مباراة الزمالك والرجاء صعبة للغاية على لاعبي الأبيض، موضحا أن حسم المباراة سيكون بالأهداف المبكرة.

وأثني مرعي على تعامل باتشيكو مع الفريق منذ قدومه وقيادته للفارس الأبيض نحو تحقيق النتائج الإيجابية خاصة الفوز على الرجاء بملعبه والاقتراب من النهائي.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق: "الزمالك يجيد في النهائيات، ما حدث في فبراير الماضى لابد أن يكون قاعدة لثقافة خطف الألقاب خاصة الألقاب التي تكون من مباراة واحدة، الزمالك فريق مرعب في النهائيات".

وتابع مرعي: " الزمالك يتفوق على نفسه وهذا ظهر بعد فوزه على الأهلي والترجي، وإصابة الونش توقيتها صعب للغاية بسبب المباريات الهامة المقبلة على الزمالك، والفريق يعاني من غيابات وإصابات عديدة في خط الدفاع".

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ويواجه نادي الزمالك نادي الرجاء المغربي في مباراة الإياب للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

بعد أن حقق الزمالك فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب في المغرب بنتيجة هدف مقابل لاشيء أحرز الهدف اللاعب المغربي المنتمي لصفوف مدرسة الفن أشرف بن شرقي في الدقيقة ١٨ من عمر المباراة ليقتنص فوز غالي في عقر دار الرجاء، ووضع الأبيض قدماً في المباراة النهائية التي ستقام في القاهرة في حال تأهل الفارس الأبيض.

المتوقع أن تكون مباراة العودة في غاية الصعوبة على الرغم من الفوز في مباراة الذهاب فيتبقى شوطاً ثانيا بالقاهرة ليتم حسم الفريق المتأهل، ويعتبر فريق الرجاء المغربي من الفرق القوية والصعبة، ويسعى كلا الفريقين للوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالبطولة في مباراة حماسية مرتقبة من جماهير الفريقين، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.