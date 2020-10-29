شكرا لقرائتكم محمد عصام: طاهر طاهر أفضل من رمضان صبحي.. وسيعوض جماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عصام لاعب المقاولون العرب أن زميله طاهر محمد طاهر، صفقة مميزة للأهلي، موضحا أن إتمام الصفقة يدل على ذكاء الأهلي في الاختيار.

وقال عصام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق: "طاهر لاعب كبير، شخصيته مناسبة للأهلي، أتوقع أنه سيكون هداف الدوري الموسم المقبل".

وعن مقارنة طاهر برمضان صبحي قال عصام: "إمكانيات طاهر محمد طاهر الكروية والفنية أفضل بكثير من رمضان صبحي، وأعتقد أنه الصفقة التي ستنسي جماهير الأهلي رحيل صبحي لصفوف بيراميدز".

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وأكد عصام أنه سعيد بالفترة التي يقضيها مع المقاولون العرب موضحا أن الإصرار على عودة الفريق لأفريقيا كان في نية اللاعبين والجهاز من بداية الموسم، خاصة أن المقاولون أنهى الموسم الماضي خامسًا.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني، ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.