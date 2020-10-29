دوري أبطال أوروبا: برشلونة يطيح بيوفنتوس في تورينو

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باريس: حسم برشلونة الاسباني قمته الاولى امام مضيفه يوفنتوس الايطالي في صالحه بثنائية نظيفة الاربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي (14) والأرجنتيني ليونيل ميسي (90+1 من ركلة جزاء) هدفي المباراة التي شهدت تسجيل مهاجم يوفنتوس الدولي الاسباني الفارو موراتا ثلاثة أهداف من صناعة الكولومبي خوان كوادرادو (15 و30 و55) ألغاها حكم الفيديو المساعد (في أيه ار) بداعي التسلل.

ولعب يوفنتوس الدقائق الخمس الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع التركي مريه ديميريل لنيليه إنذارين (70و85).

وهو الفوز الثاني على التوالي لبرشلونة فانفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاثة نقاط أمام يوفنتوس وخمس نقاط أمام فرنتسفاروش المجري ودينامو كييف الاوكراني اللذين تعادلا 2-2.

وقال مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان "اعتقد اننا قدمنا مباراة كبيرة امام خصم قوي مثل يوفنتوس صعب المراس، سيطرنا على مجريات اللقاء وكنا الطرف الأفضل واستطعنا فرض طريقة لعبنا"، مضيفا "عودة ميسي لصناعة الفرص والجودة العالية لـ(أنسو) فاتي كانتا ابرز أسباب فوزنا، امل ان تنعكس هذه النتيجة على الدوري المحلي وان يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي".

في المقابل، قال قائد يوفنتوس ليوناردو بونوتشي "لقد حان الوقت للمؤازرة وإظهار أننا مجموعة موحدة. النتائج التي نحققها لا تعكس الصورة الحقيقية لنا. لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء من الناحية الفنية، علينا أن نتحسن. من الواضح أن فريقنا يفتقر إلى الخبرة، اللاعبون الشباب لدينا يفتقرون للمشاركات الأوروبية. جميعهم لديهم الروح القتالية وإرادة التقدم موجودة وتزداد مباراة بعد مباراة. علينا أن نبقى معاً ونفوز بمباراة الدوري المقبلة".

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وظهر برشلونة الذي غاب عنه مدافعه جيرار بيكيه بسبب الايقاف، بمستوى أفضل من الذي ظهر به السبت في الدوري المحلي عندما خسر الكلاسيكو امام غريمه التقليدي وضيفه ريال مدريد 1-3، وبدا لاعبوه متحررين جدا غداة استقالة مجلس ادارة النادي بقيادة جوسيب ماريا باتوميو.

في المقابل، تأثر فريق السيدة العجوز بغياب هدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدم شفائه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية، ومدافعيه قائده جورجيو كييليني والهولندي ماتيس دي ليخت بداعي الاصابة، في أول مباراة كبيرة في المسابقة القارية للاعب وسطه الدولي السابق أندريا بيرلو كمدرب له.

وضغط الفريق الكاتالوني منذ اللحظات الأولى، وهدد مرمى الحارس البولندي فويتشيخ تشيشني مرتين في الدقائق الخمس الأولى عن طريق ميسي (1) والزميل السابق البوسني ميراليم بيانيتش (5)، في المقابل احتاج يوفنتوس لعشرة دقائق لامتصاص الفورة الإسبانية وشن هجمة مرتدة عن طريق الثنائي كوادرادو-موراتا لكنها لم تثمر.

ومرر ميسي الكرة عرضية طويلة على المقاس من اليسار إلى الجهة اليمنى الى ديمبيلي فاخترق المنطقة الإيطالية وسدد بيمناه كرة ارتطمت بفيديريكو كييزا وتحولت إلى شباك الحارس البولندي (14).

وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعدما ارتكب فيديريكو برنارديسكي خطأ على انسو فاتي نفذها ميسي بنجاح (90+2).

وفي المباراة الثانية، تقدم الفريق الأوكراني بهدفين سجلهما فيكتور تسيغانكوف (28 من ركلة جزاء) والأورغوياني كارلوس دي بينا (41)، ورد أصحاب الأرض بهدفين للنروجي توماك شول نيغوين (59) والعاجي دي سيلفيستر بولي (90).