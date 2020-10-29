دوري أبطال أوروبا: فوز بشق النفس لدورتموند ونقطة ثمينة للاتسيو في بروج

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دورتموند: استعاد بوروسيا دورتموند الألماني توازنه بفوز بشق النفس على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 2-صفر، فيما عاد لاتسيو المنقوص بسبب إصابات بفيروس كورونا المستجد، بنقطة ثمينة من أرض مضيفه كلوب بروج البلجيكي بتعادله معه 1-1 الاربعاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

في المباراة الاولى، عانى بوروسيا دورتموند الامرين للفوز على ضيفه الروسي وانتظر الدقائق الاخيرة لحسم النتيجة في صالحه.

وانتظر الفريق الالماني الدقيقة 78 لافتتاح التسجيل عن ركلة جزاء حصل عليها المهاجم الدولي البلجيكي ثورغان هازار اثر عرقلته من طرف المدافع فياتشيسلاف كارازاييف فانبرى لها المهاجم الدولي الانكليزي جايدون سانشو بنجاح.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أضاف المهاجم الدولي الهولندي إرلينغ هالاند الهداف الثاني بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الواعد الانكليزي الاخر جود بيلينغهام (90+1)

وعوض بوروسيا دورتموند بدايته المخيبة في المسابقة عندما خسر امام مضيفه لاتسيو 1-3 في الجولة الاولى فانفرد بالمركز الثاني في المجموعة.

وخاض النادي الالماني المباراة في غياب الجماهير بعدما رفضت هيئة الصحة في ولاية نوردراين فيستفالن طلبا له للسماح لـ300 مشجع بدخول ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الذي يتسع لـ81 ألف متفرج لحضور المباراة.

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في المقابل، مني زينيت سان بطرسبورغ بخسارته الثانية على التوالي بعد الاولى أمام مضيفه كلوب بروج 2-1.

وفي المجموعة ذاتها، عاد لاتسيو بنقطة ثمين من أرض مضيفه كلوب بروج وبقي في الصدارة بفارق الاهداف أمام كلوب بروج الذي سيواجهه في الجولتين الثالثة والرابعة.

وخاض لاتسيو المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أبرزهم هدافه تشيرو إيموبيلي والاسباني لويس ألبرتو ومانويل لاتساري.

وكان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الارجنتيني خواكين كوريا بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من المونتينيغري آدم ماروسيتش (14).

ونجح كلوب بروج في إدراك التعادل من ركلة جزاء اثر عرقلة ماتس ريتس داخل المنطقة من المدافع الاسباني باتريسيو غابارون جيل فانبرى لها هانز فاناكن بنجاح (42).