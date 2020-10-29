دوري الأبطال.. بوروسيا دورتموند يسقط زينيت الروسي بثنائية

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزاً هاماً علي ملعبه أمام زينيت الروسي بثنائية مقابل لاشئ ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين. وفي الشوط الثاني نجح بوروسيا دورتموند في تسجيل Advertisements الهدف الأول عن طريق جادون سانشو من ركلة جزاء في الدقيقة 78. الهدف الأول عن طريق جادون سانشو من ركلة جزاء في الدقيقة 78. وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء نجح النرويجي المتألق ايرلينج هالاند في تسجيل ثاني أهداف فريق دورتموند لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح أصحا الأرض. بنتيجة 2-0 لصالح أصحا الأرض. بهذه النتيجة يرتفع رصيد دورتموند الي ثلاثة نقاط في المركز الثالث، بينما يحتل وينيت المركز الأخير بلا نقاط. علي جانب آخر انتهت مباراة لاتسيو الايطالي وكلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات المجموعة ذاتها بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحتل لاتسيو صدارة المجموعة برصيد اربعة نقاط وبفارق الأهداف عن بروج صاحب الوصافة.

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