برشلونة يضرب يوفنتوس بثنائية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً هاماً خارج الديار علي يوفنتوس الايطالي بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول للمباراة متقدماً بهدف دون رد سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 14 من تسديدة قوية سكنتشباك الحارس تشيزني.
وفي الشوط الثاني واصل برشلونة سيطرته الواضحة على مجريات اللعب وسط استسلام لاعبي يوفنتوس وأهدر مهاجمو الفريق الإسباني عدة فرص محققة لمضاعفة النتيجة.
وفي الدقيقة 55 ألغي حكم المباراة هدفاً سجله الإسباني الفارو موراتا لصالح البيانكونيري، بعد العودة
كما شهدت المباراة حالة طرد لدميريل مدافع يوفنتوس في الدقيقة 85، بعد تدخله العنيف علي ميراليم بيانيتش نجم وسط برشلونة وزميله السابق في يوفنتوس.
وفي الدقيقة 90 نجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند ثلاثة نقاط.
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