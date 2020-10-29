دورتموند يصحح مساره في دوري الأبطال ولاتسيو يخرج بتعادل ثمين 

حقق بوروسيا دورتموند الألماني الفوز اليوم الأربعاء أمام ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في دوري الأبطال.



عانى بوروسيا دورتموند الأمرين للفوز على ضيفه الروسي وانتظر الدقائق الأخيرة لحسم النتيجة في صالحه.



وانتظر الفريق الألماني الدقيقة 78 لافتتاح التسجيل عن ركلة جزاء حصل عليها المهاجم الدولي البلجيكي ثورغان هازار إثر عرقلته من طرف المدافع فياتشيسلاف كارازاييف فانبرى لها المهاجم الدولي الانكليزي جايدون سانشو بنجاح.



وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أضاف المهاجم الدولي الهولندي إرلينغ هالاند الهدف الثاني بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الواعد الانكليزي الآخر جود بيلينغهام (90+1)



وعوض بوروسيا دورتموند بدايته المخيبة في المسابقة عندما خسر أمام مضيفه لاتسيو 1-3.



في المقابل، مني سان بطرسبورغ بخسارته الثانية على التوالي بعد الأولى أمام مضيفه كلوب بروج 2-1.



Advertisements

وفي المجموعة ذاتها، عاد لاتسيو بنقطة ثمين من أرض مضيفه كلوب بروج 1-1 وبقي في الصدارة بفارق الأهداف أمام كلوب بروج.



افتتح لاتسيو التسجيل أولا بهدف حمل توقيع الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة 14، بتمريرة قدمها آدم ماروسيتش.



وأدرك كلوب بروج التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها متوسط الميدان البلجيكي هانز فاناكن.



وبهذا، عزز لاتسيو صدارته للمجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن كلوب بروج صاحب المركز الثاني، يليهما بوروسيا دورتموند بثلاث نقاط، وأخيرًا زينت من دون أي نقطة.

المصدر: وكالات