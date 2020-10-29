شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: هناك من يحرض رمضان صبحي..وسأخوض انتخابات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي ابن القلعة الحمراء وهناك من يحرضه على الإدلاء بهذه التصريحات مؤخرًا.

وقال عبد المنعم، فى تصريحات تلفزيونية:"رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز فى ظروف معينة من وجهة نظره، ولكنه فى النهاية ابن النادي الأهلي، ولكن هناك من يحرضه على الخروج بمثل هذه التصريحات وكان يجب عدم الحديث لاستفزاز الجماهير الحمراء".

وأضاف: "من الوارد خوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة ولن أتحدي محمود الخطيب، وهناك من يدعوني للترشح وسأحسم قراري النهائي خلال الفترة القادمة".

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أكد نجم الأهلي السابق، أن اسم القلعة الحمراء يضيف لأي مدير فني سواء مع السويسري رينيه فايلر أو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

أوضح: "فايلر صنع اسم كبير من خلال النادي الأهلي، وخلال الفترة الماضية تلقي العديد من العروض المغرية بسبب القلعة الحمراء فهو كان غير معروف على الإطلاق قبل قدومه تدريب الفريق".

وأضاف: "موسيماني حضر إلى الأهلي وكأنه متواجد داخل الفريق منذ فترة طويلة، فهو يعرف أدق التفاصيل عن اللاعبين ونجح فى التجانس مع الفريق واستطاع اعادة الروح إلى اللاعبين خلال فترة قصيرة".