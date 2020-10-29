شكرا لقرائتكم جمال محمد على: فيفا لم يرد حتى الآن ومد القيد جاء بناء على طلب الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى "فيفا" لم يرد حتى الآن على اقتراحاتنا على إجراء الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.

وقال جمال محمد على في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم": "أرسلنا للاتحاد الدولى بتصور أن الانتخابات تكون نهاية نوفمبر بعد انتهاء المدة المكلفة بها اللجنة الخماسية لأننا نحتاج لعمل جمعيتين عموميتين أولها سيكون 10 أو 11 نوفمبر المقبل، وتكون الثانية 30 نوفمبر مع انتهاء المدة القانونية المكلف بها اللجنة الخماسية ولم نتلق أي رد حتى الآن".

وأضاف نائب اللجنة الخماسية: :عملنا تصورين للانتخابات الأول سيكون يوم 30 نوفمبر والتصور الثانى أن تكون يوم 15 ديسمبر على أقصى تقدير وحتى الآن لم يرد الاتحاد الدولى "فيفا"، وكل ما يدور في الإعلام والصحف مجرد اجتهادات".

وتابع: القانون المصرى بيقول أن تجرى الانتخابات مرتين مرة الآن ومرة بعد 8 أشهر بعد اللجنة الأولمبية، وده صعب جدا ولكن ده لائحة اللجنة الأولمبية، والاتحاد الدولى عاوز انتخابات لمدة 4 سنوات".

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وأوضح جمال محمد على: "مهمة اللجنة الخماسية تنتهى بعد 30 نوفمبر المقبل، وإذا أجريت انتخابات في هذه المدة سنكون نحن من يشرف عليها".

وأضاف: "لدينا النية لتنظيم بطولة شمال أفريقيا خاصة أن التكلفة كلها على حساب اتحاد شمال أفريقيا ولكن ننتظر قرار الاتحاد التونسى".

وعن مد القيد، قال: "اجتمعنا مع الأندية وتناقشنا مع مجلس الإدارات وكانت الفكرة أنهم مضغوطون وطلبوا مد فترة القيد لحد 11 نوفمبر واللجنة برئاسة عمرو ووافق على طلب الأندية، خاصة أن الدورى سينتهى بعد أيام ولدى الأندية ارتباطات مع اللاعبين وإتاحة الفرصة لهم لاختيار اللاعبين الجدد.