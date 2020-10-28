اليونايتد مباشر - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيغ بث مباشر يلا شوت الجديد

سيكونو على موعد مع مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ولايبزيغ اليوم، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD2 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.
الشياطين الحمر عادت من جديد إلى الابداع، لذا استعدت بشكل كبيرللقاء اليوم وعلى أتم الجاهزية من أجل السعي نحو تحقيق الانتصار ومواصلة حصد النقاط، ومحاولة التأهل إلى الدور المقبل بدون أي عوائق.
بينما لايبزيغ الفريق الألماني العنيد والقوي، والذي ظهر حديثًا بشكل رائع، فهو الأن يحتل صدارة المجموعة برصي 3 نقاط، مما يدفعهلتقديم مباراة قوية أمام اليونايتد، وسيحاول خطف الانتصار منه وعلو كعبه عليه والعودة من خارج الديار مرفوع الرأس.
يدخل مان يونايتد المباراة بثقة عالية ومعنويات مرتفعة بعد الانتصار في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة، على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف.
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