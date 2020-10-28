كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم 28 أكتوبر 2020

أعلن كلا من أندريا بيرلو ورونالد كومان المديران الفنيان لفريقى يوفنتوس الإيطالى وبرشلونة الإسبانى التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين، والتى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدور المجموعات من دورى أبطال اوروبا.
ونجح كلا الفريقين في تحقيق الثلاث نقاط بالجولة الأولى بتغلب برشلونة على على فرينكفاروزى المجرى 5-1، ويوفنتوس على دينامو كييف فىأوكرانيا بهدفين دون رد.
ويغيب عن يوفنتوس فى مواجهة اليوم، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لإصابته بفيرسو كورونا، والمدافعين جورجيو كيلينى وماتياس دى ليخت بداعى الإصابة، فيما يفتقد برشلونة خدمات جيرارد بيكيه لطرده فى اللقاء السابق.
وجاء تشكيل اليوفي على النحو التالي :
حراسة المرمى : تشيزينى
خط الدفاع: كوادرادو - بونوتشى - ديميرال- دانيلو
خط الوسط: بنتانكور - رابيو - كولوسيفسكى
خط الهجوم: كييزا - ديبالا - موراتا
بينما جاء تشكيل برشلونة على النحو التالي :
حراسة المرمى : نيتو
خط الدفاع: سيرجى روبرتو - لينجليه - أراوخو - ألبا
خط الوسط: دى يونج - بيانيتش - بيدرى
خط الهجوم: ميسى - ديمبلى - جريزمان
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