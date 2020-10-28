إصابة باتريس كارتيرون بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن إصابة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون بفيروس كورونا المستجد.
أشارت التقارير الصحفية إلى أن المدير الفني للتعاون سيخضع إلى الحجر الصحي وبالتالي سيغيب عن مواجهة التعاونامام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين.
كان فريق التعاون اختتم تدريباته الجماعية لمواجهة القادسية في جولة "رئاسة العشرين" من الدوري السعودي.
ويلتقي فريق التعاون بنظيره فريقالقادسية غدا الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
ويحتل التعاون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن فريق القادسية في المركز التاسع برصيد ٣ نقاط .
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