اليوم في دوري أبطال أوروبا كورة لايف yalla shoot new مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج

حقق نادي مانشستر يونايتد انتصار مهم جدا في اول جولة من دور المجموعات في المجموعة خارج ملعبه من امام وصيف دوري ابطال اوروبا خارج ملعب من امام نادي باريس سان جيرمان والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ، وحاليا نادي مانشستر يونايتد هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط ، ولكن على الجانب الاخر في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز والذى يعاني فيه كثيراوذلك لان حاليا نادي مانشستر يونايتد هو صاحب المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط فقط ، واخر مباراة.
فيما نادي لايبزيغ الالماني والذى يقدم مستويمميز له في الدوري الالماني كما هو الحالي في الموسم الماضي ، وهو الاخر حقق الانتصار في مباراة الجولة الاولي من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا والتي كانت علي ملعبه من امام خصمه فريق بلدية اسطنبول بهدفين بدون رد ، واليوم يامل نادي لايبزيع ان يحقق الانتصار الثاني له على التوالي هو الاخر في المجموعة ، واخر مباراة لعبها حقق الفوز فيها في الدوري الالماني بهدفين مقابل هدف وحيد ، وسوف تنقل اليوم مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيغ على قناة بي ان سبورت الثانية.
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