اخبار الرياضه

محمد صلاح يعادل رقم أسطورة ليفربول 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أحرز المصري محمد صلاح، نجم ، هدفا تاريخيا في شباك ميتيلاند الدنماركي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من
 

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فإن صلاح بات ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول، يسجل 20 هدفا بقميص "الريدز" في المسابقة الأوروبية الأبرز، بعد الأسطورة ستيفن جيرارد، الذي سبقه إلى هذا الرقم المميز. 

  

Advertisements

وكان صلاح، شارك في مباراة ميتييلاند كبديل في الدقيقة 59، ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، ليساهم في فوز "الريدز" بنتيجة 2-0. 

  

المصدر: وكالات 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يعادل رقم أسطورة ليفربول  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا