شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فى المنتخب بعد إصابة «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، مخاوف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، بعدما مغادرته أرضية ملعب «آنفيلد»، عقب لقاء ميتلاند الدنماركى، الذى أقيم مساء أمس الأول، وهو يعرج، ويخشى البدرى من عدم لحاق محمد صلاح بمعسكر المنتخب، المقرر انطلاقه يوم 3 نوفمبر المقبل، استعدادا لمواجهتى توجو، يومى 14 و17 من الشهر المقبل، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وفتح محمد بركات، مدير المنتخب، خط اتصال باللاعب، أمس، لمعرفة المدة التى يحتاجها للعلاج، ومدى قدرته على الانضمام للمعسكر، وينتظر أن يتعرف الجهاز الفنى للفراعنة على الموقف النهائى للاعب اليوم، بعد ظهور نتيجة الأشعة التى أجراها أمس.

وذكرت صحيفة «ديلى إكسبريس»، الإنجليزية، أن محمد صلاح ظهر فى النفق المؤدى لغرفة خلع الملابس وهو يعرج، مضيفة أنه كان من الواضح على النجم المصرى شعوره بالألم فى كاحل قدمه اليمنى أثناء خروجه من أرضية الملعب. وقالت صحيفة «ديلى ميل» إن صلاح سيخضع لفحوصات طبية خلال ساعات من أجل الاطمئنان على إصابته ومعرفة موقفه من مباراة ليفربول المقبلة فى بطولة الدورى الإنجليزى، والتى من المقرر لها يوم السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد. وسجل محمد صلاح هدفا فى فوز ليفربول على ضيفه ميتلاند الدنماركى، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأول، على «أنفيلد» معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالموسم الجديد من مسابقة دورى أبطال أوروبا. ويتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أتلانتا الوصيف برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع أياكس الثالث برصيد نقطة واحدة، بهدفين لكل منهما، فيما تذيل ميتلاند الترتيب بدون أى رصيد من النقاط. فى نفس السياق، اقترب محمد صلاح من معادلة رقم ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، فى بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث أصبح «مو» ثانى لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر فى «الشامبيونزليج»، بعد جيرارد، صاحب الرقم القياسى، برصيد 21 هدفا، دون احتساب التصفيات المؤهلة للبطولة. وخاض صلاح مباراته رقم 50 فى دورى أبطال أوروبا، الذى يشارك خلالها للمرة السابعة فى مسيرته، ليسجل حتى الآن 23 هدفا، بواقع 20 مع ليفربول، 2 مع بازل السويسرى وهدف وحيد بقميص روما الإيطالى. واشترك صلاح بـ10 أهداف فى 10 مباريات لعبها خلال دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد (سجل 9 أهداف وصنع هدفا)، وبشكل عام، أحرز «مو» 13 هدفا فى 17 مباراة لعبها مع ليفربول فى دورى أبطال أوروبا، على ملعب «آنفيلد».

من جانبه، أكد بيتر كراوتش، مهاجم منتخب إنجلترا ونادى ليفربول السابق، وجود تطور ملحوظ فى أداء المصرى محمد صلاح، لاعب الريدز، منذ بداية الموسم الجارى. وأشار كراوتش، فى تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية، إلى أن تحول صلاح من تسجيل الأهداف فقط إلى معاونة زملائه وصناعة فرص التهديف لهم تجعله لاعبًا متكاملًا، حسبما وصف. وقال كراوتش: «الحديث عن عدد أهداف صلاح سخيف، دعونا ننظر للأمر من جهة أخرى، فمنذ بداية الموسم وهو حاد وحاسم فى كافة أساليب اللعب». وأكمل: «الأمر واضحًا، تمريراته وتحركاته أصبحت مختلفة، لقد انتقل إلى مستوى آخر، إنه لاعب لا يُصدق». وأضاف: «شاهدنا عددا من المقاطع له فى التليفزيون البريطانى، التمريرات التى يقوم بها هذا الموسم تكون إلى العمق، تقطع الخطوط، تضرب مدافعيّن أو ثلاثة وتجعلهم خارج اللعب».