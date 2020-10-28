"المريسل" يسخر من عقوبة "جيوفينكو".. ويوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

سخر الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، من قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، بتغريم لاعبي النصر، عبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن، ونجم الهلال جيوفينكو.



ووجه "المريسل" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، وأمين عام اتحاد الكرة إبراهيم القاسم.

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وقال "المريسل": "صدق أو لا تصدق.. لاعب يقول (إذا أردنا أن تكون لدينا عدالة في الدوري) يغرم غرامة 10 آلاف ريال، ولاعب ما يحضر المقابلة الإعلامية غرامة 20 ألف ريال".

وتابع الإعلامي الرياضي: "أستاذ ياسر وأستاذ إبراهيم: بالله كيف أقنع الناس بهذه القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط والأخلاق!؟".

وقررت لجنة الانضباط تغريم لاعبي النصر عبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن مبلغ 20.000 ريال لصالح اتحاد الكرة؛ لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنتر فيو بعد نهاية المباراة.

كما تم تغريم المحترف الإيطالي بنادي الهلال، سيباستيان جيوفينكو، مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب اتحاد الكرة، لإدلائه بتصريح تضمن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام أبها، خلال المقابلة الإعلامية بعد نهاية المباراة.