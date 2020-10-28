شكرا لقرائتكم خبر هليب: لا أعلم سبب انتقالي من أرسنال لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان هليب انتقل من أرسنال إلى برشلونة في صيف عام 2008، لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الكاتالوني ولم يقدم أي بصمة، رغم فوز الفريق بالثلاثية (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) في أول موسم له في إسبانيا.وأضاف هليب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لأرسنال أمس «بالطبع برشلونة في ذلك الوقت كان أفضل فريق في العالم لكنني كنت سعيدا حقا في أرسنال، كان لدي أصدقاء واستمتعت بالمدرب، كنت ألعب لواحد من أفضل الفرق، وكذلك كان هناك الجماهير والملعب وبطولة رائعة هي الدوري الإنجليزي، كل شيء كان رائعا».
وتابع «لماذا رحلت عن الفريق؟ لا أعلم، أنا أتفهم أن برشلونة كان أفضل في ذلك الوقت وكان الجميع يحاول أن يلعب له، لكنني كنت سعيدا بنسبة مئة بالمئة في أرسنال».
وكان هليب انضم إلى أرسنال في صيف عام 2005 قادما من شتوتجارت الألماني، قبل أن ينضم إلى برشلونة في صيف عام 2008، حيث جرت إعارته إلى شتوتجارت وفولفسبورج ثم لعب لعدد من الأندية في بيلاروس، كان أبرزها باتي بوريسوف.
كانت هذه تفاصيل خبر هليب: لا أعلم سبب انتقالي من أرسنال لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.