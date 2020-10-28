شكرا لقرائتكم خبر هليب: لا أعلم سبب انتقالي من أرسنال لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب أرسنال الإنجليزي البيلاروسي أليكساندر هليب، إنه لا يعلم حتى الآن سبب رحيله عن النادي في صيف عام 2008.

وكان هليب انتقل من أرسنال إلى برشلونة في صيف عام 2008، لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الكاتالوني ولم يقدم أي بصمة، رغم فوز الفريق بالثلاثية (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) في أول موسم له في إسبانيا.

وأضاف هليب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لأرسنال أمس «بالطبع برشلونة في ذلك الوقت كان أفضل فريق في العالم لكنني كنت سعيدا حقا في أرسنال، كان لدي أصدقاء واستمتعت بالمدرب، كنت ألعب لواحد من أفضل الفرق، وكذلك كان هناك الجماهير والملعب وبطولة رائعة هي الدوري الإنجليزي ، كل شيء كان رائعا».

وتابع «لماذا رحلت عن الفريق؟ لا أعلم، أنا أتفهم أن برشلونة كان أفضل في ذلك الوقت وكان الجميع يحاول أن يلعب له، لكنني كنت سعيدا بنسبة مئة بالمئة في أرسنال».

وكان هليب انضم إلى أرسنال في صيف عام 2005 قادما من شتوتجارت الألماني، قبل أن ينضم إلى برشلونة في صيف عام 2008، حيث جرت إعارته إلى شتوتجارت وفولفسبورج ثم لعب لعدد من الأندية في بيلاروس، كان أبرزها باتي بوريسوف.