مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبلدية اسطنبول يتطلع كل من بلدية اسطنبول وباريس سان جيرمان للتخلي عن العلامة في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي البطلان المحليان على ملعب باشاك شهير فاتح تيريم في مباراة المجموعة الثامنة يوم الأربعاء.

عانى أصحاب الأرض من هزيمة 2-0 أمام لايبزيج في الجولة الأولى من المباريات ، في حين سقط باريس سان جيرمان مرة أخرى ضحية لمانشستر يونايتد حيث خسر 2-1 أمام الشياطين الحمر على أرضه.

يلعب فريق اسطنبول باشاك شهير دوره في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي ، لكن أبطال الدوري التركي الممتاز حصلوا على واحدة من أصعب المجموعات

في موسمهم الافتتاحي في مراحل المجموعات.

يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبلدية اسطنبول بث مباشر((اضغط هنا))

يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبلدية اسطنبول بث مباشر((اضغط هنا))

يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبلدية اسطنبول بث مباشر((اضغط هنا))

وترى المجموعة H أن كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وآر بي لايبزيج يتنافسون على مراكز في الأدوار الإقصائية ، ولم يكن اسطنبول باشاك شهير مباراة لهذا الأخير الأسبوع الماضي ، حيث ضمنت ثنائية أنجيلينو السريعة الفوز الروتيني للاعبي الدوري الألماني

Advertisements

الممتاز ضد رجال أوكان بوروك. .

ومع ذلك ، بدأ أبطال تركيا في تحويل ثرواتهم محليًا بعد بداية سيئة للموسم واستعدوا لزيارة باريس سان جيرمان بفوزه 5-1 على أنطاليا سبور في نهاية الأسبوع ، حيث حصل إدين فيسكا على ثنائية لرجال بوروك. اليوم.

يلا شوت رابط مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبلدية اسطنبول بث مباشر اليوم HD

في حين أن اسطنبول باشاك شهير تستحق بلا شك تقديرًا كبيرًا للتقدم الذي أحرزوه على مدار العقد الماضي ، فإن الأبطال الأتراك هم بلا شك المرشحون المفضلون لإنهاء الحضيض في مجموعتهم الرهيبة ، ولم يُظهر باريس سان جيرمان أي رحمة تجاه جميع الفرق تقريبًا قبلهم مثل دوري الدرجة الأولى الفرنسي. يتطلع الأبطال إلى الانتقام من هزيمتهم أمام يونايتد عندما يقومون برحلة طويلة إلى ملعب باشاك شهير فاتح تيريم.