مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس barcelona Juventus yalla shoot يلا شوت بث مباشر برشلونه

ما زال كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي يتصدر المشهد الكروي في الأيام الأخيرة نظرًا لإصاباته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الأمر الذي يمنعه من خوض لقاء مساء اليوم الأربعاء أمام برشلونة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة النادي الكتالوني في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحتضنها ملعب «أليانز ستاديوم»، وهذا اللقاء سيغيب عنه النجم البرتغالي، ويحرم الجماهير من تواجد الثنائي ليونيل ميسي، ورونالدو على أرضية الملعب، وتذكيرهم بمواجهات الكلاسيكو في الدوري الإسباني، بعد إيجابية نتيجة لفيروس كورونا قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

وعقب إعلان نتيجة التحاليل، كتب رونالدو على حسابه الشخصي عبر «إنستجرام»، قائلاً:

«أشعر بأنني بخير وبصحة جيدة»، لينفي معاناته من أي أعرض لهذا الوباء العالمي، والذي عرقل فرصة خوضه لقاء البلوجرانا.

كلمات رونالدو لم تتوقف عن هذا الحد، بل هاجم نتائج فيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي أيضًا، ووصفها بالهراء، قائلاً: «نتيجة PCR مجرد هراء».

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وذكرت هذه الكلمات الجماهير بعبارات شقيقة رونالدو في الأيام الماضية، وتسببت في هجوم كبير عليها من قبل المتابعين بعد التشكيك في نتائج الاختبارات وخطورة المرض، ووصل الأمر لانتقادات من فينتشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي تجاه كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه لم يتخذ وسائل الوقاية الكافية لتجنب العدوى.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد البرتغالي عن إصابة رونالدو بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض مباريات فترة التوقف الدولي، وبعدها أعلن يوفنتوس عن غياب الدون عن مواجهتي كروتوني وفيرونا ودينامو كييف.

وكان من المنتظر تعافي رونالدو من فيروس كورونا، وخوض مباراة برشلونة، ولكن النتيجة الثالثة جاءت سلبية، ولهذا السبب لن يخوض اللقاء الحماسي في بطولة التشامبيونزليج وخرج من قائمة أندريا بيرلو.