يحل برشلونة ضيفًا على ملعب يوفنتوس، آليانز ستاديوم، في قمة مباريات اليوم الاربعاء بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وعينه على العودة بالفوز من أجل تضميد جراحه بعد الخسارة المؤلمة التي مُني بها أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض يوم السبت الماضي.

وستحظى مباراة يوفنتوس وبرشلونة بمتابعة ضخمة من جميع عشاق كرة القدم حول العالم، رغم غياب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا “كريستيانو رونالدو” عن صفوف السيدة العجوز، لعدم تعافيه بعد من إصابته بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

الفريقان لم يتواجها منذ ثلاث سنوات بالتمام والكامل، بالتحديد في نوفمبر 2017، عندما تعادلا من دون أهداف على ملعب آليانز في تورينو خلال منافسات دور مجموعات دوري الأبطال، علمًا بأن المباراة الأولى بينهما كانت قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة سجل منها ميسي ثنائية.

وسيبدأ لقاء اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت المغرب، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وستنقل مباراة يوفنتوس وبرشلونة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة بي إن سبورتس 1 القطرية، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ستنقل على قناة سكاي سبورت إيطاليا، وكانال 5 الإيطالية، وتي في 3 + الدنماركية، وتبث مباشرة على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، كما توجد قنوات مجانية في شرق أوروبا ستنقل مباراة يوفنتوس وبرشلونة، يمكن لهواة التغلب على التشفير الحصول عليها بسهولة، وهذا ما سنوضحه في سياق هذا التقرير.

إليكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

قناة canale 5 italia (إيطاليا) – قناة مجانية –

القمر: Hot Bird 1-6، شرقًا 13، التردد: 11917 عمودي، الترميز: 27500، التصحيح: 2/3.

القمر: Hot Bird 1-6، شرقًا 13، التردد 11373 أفقي، الترميز 29900، التصحيح: 3/4.

قناة CBC Sport HD (أذربيجان) – قناة مجانية –

القمر: Europe*Star 1، شرقًا 45، التردد: 11135 أفقي، الترميز: 27500، التصحيح: 5/6.

قناة Asr TV HD (أفغانستان) – قناة مجانية –

القمر: Insat 2DT، شرقًا 55.1، التردد: 10845 عمودي، الترميز: 27500، التصحيح: 2/3.

قنوات أخرى تنقل مباراة يوفنتوس وبرشلونة يمكن الحصول عليها بالشيرينج

قناة Match Football 1 (روسيا)

القمر: Eutelsat Sesat / W4، شرقًا 36، التردد: 11823 يمين، الترميز: 27500، التصحيح 3/4، التشفير فياكسس 2.

القمر: Intelsat 902، شرقًا 62، التردد 11595 أفقي، الترميز 31003، التصحيح 7/8، التشفير ناجرافيشن.

قناة TV 3 + Denmark (الدنمارك)

القمر: Astra 1A، شرقًا 5، التردد 11977 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4، التشفير فيديو جارد.

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قناة BTV Action (بلغاريا)

القمر: Eutelsat W2، شرقًا 16، التردد: 11471 عمودي، الترميز: 30000، التصحيح: 3/4، التشفير كوناكس.

قناة SBS 6 (هولندا)

القمر: Astra 3A، شرقًا 23.5، التردد 11739 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4، التشفير فياكسس 2.

قناة SuperSport Maximo 1 (جنوب أفريقيا– ناطقة بالانجليزية)

القمر: Eutelsat Sesat / W4، شرقًا 36، التردد: 11843 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4، التشفير إرديتو 2.

قناة Digi Sport 1 HD Romania (رومانيا)

القمر: Thor 2/3، غربًا 0.8، التردد: 11823 أفقي، الترميز 30000، التصحيح 3/4، التشفير ناجرافيشن.

قناة TVP 1 HD (بولندا)

القمر: Hot Bird 1-6، شرقًا 13. التردد 11449 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 3/4، التشفير ميدياجارد 2.

قناة RTS Deux HD (سويسرا – ناطقة بالفرنسية)

القمر: Hot Bird 1-6، شرقًا 13، التردد 10971 أفقي، الترميز: 29700، التصحيح 3/4، التشفير فياكسس 2.

قناة SRF zwei HD (سويسرا– ناطقة بالألمانية)

القمر: Hot Bird 1-6، شرقًا 13، التردد: 10971 أفقي، الترميز 29700، التصحيح: 2/3، التشفير فياكسس 2.

قناة RSI LA2 HD (سويسرا – ناطقة بالإيطالية)

القمر: Hot Bird 1-6، شرقًا 13، التردد: 11527 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 3/4، التشفير فياكسس 2.