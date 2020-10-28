ليفربول يترك ميلوود وينتقل لمركز تدريبات جديد برعاية شركة فرنسية

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، أن الفريق سينتقل إلى التدرب في مركز تدريبات جديد الشهر المقبل، ليترك مركز تدريب ميلوود، الذي احتضن تدريبات الفريق لأكثر من 70 عامًا.

وأعلن النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء: “وسع نادي ليفربول وشركة أكسا شراكتهما، لتشمل حقوق تسمية مركز تدريب الريدز الجديد في كيركبي، حيث ستعرف المنشأة الجديدة رسميًا باسم مركز تدريب أكسا”.

أكسا هي شركة تأمين فرنسية، وأحد أكبر شركات التأمين في العالم، حيث يتجاوز دخلها السنوي 120 مليار دولار، وتدير أصول بحوالي تريليون دولار. بدأت كشركة تعاونية صغيرة قبل أن تنمو بعد قيامها بعدة اندماجات مع شركات تأمين أخرى، وأصبحت بشكلها الحالي بعد اندماجها سنة 1996 مع اتحاد تأمينات باريس.

وأضاف بيان ليفربول: “تشهد الأتفاقية الجديدة توسيع الشركة علاقتها بالنادي من مجرد مورد لمجموعة أدوات التدريب الخاصة بها إلى علاقة تركز بشكل أكثر شمولية لتصبح شريك التدريب الرسمي للنادي”.

ويستعد المدير الفني الألماني يورجن كلوب ولاعبيه للانتقال للمركز الجديد في منتصف نوفمبر المقبل، مودعين ميلوود الذي كان مركزًا لتدريبات الفريق لأكثر من 70 عامًا.

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وأقيم المركز الجديد على مساحة 9200 متر مربع، مع ثلاثة ملاعب كاملة الحجم وقاعة رياضية ومناطق مخصصة لحراس المرمى ومسبح ومجمع للعلاج المائي وأجنحة متخصصة للتأهيل الرياضي.

وقال المدير التنفيذي لنادي ليفربول، بيلي هوجان: “توسيع الشراكة مع أكسا أمر منطقي تمامًا. رأينا بالفعل تركيزهم على تعزيز الصحة والرفاهية والثقة، ما يجعلهم الشريك المناسب لنا”.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة أكسا، توماس بوبرل: “متحمسون وفخورون للغاية بهذه الخطوة التاريخية. مركز التدريب الجديد هو منشأة على مستوى عالمي ستشكل طريقًا للنجاح والتطوير لفريق ليفربول“.

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